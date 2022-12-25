Нападающий «Милана» Леау рассказал о своей главной мечте

Нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау рассказал, какая мечта явялется для него самой важной в карьере футболиста.

«Хотелось бы выиграть в чемпионате мира, выиграть что-то крупное для страны, войти в историю», — приводит слова Леау pianetamilan.it.

Сборная Португалии становилась чемпионом Европы в 2016 году. На ЧМ-2022 национальная команда Леау дошла до стадии 1/4 финала турнира, где уступила Марокко (0:1) и покинула мировое первенство.

23-летний португалец в этом сезоне провел 20 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач. На чемпионате мира-2022 в Катаре форвард принял участие в пяти матчах за национальную сборную и забил два гола.