«Аталанта» не собирается продавать 19-летнего защитника Скалвини в «Баварию»

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси заявил, что клуб не собирается продавать защитника Джорджо Скалвини, несмотря на интерес к нему со стороны «Баварии».

«Мы не будем продавать Джорджо, это точно. Скалвини — это символ нашей академии, поэтому он останется в клубе», — приводит Goal слова Перкасси.

Скалвини — воспитанник «Аталанты», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол в 11 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.