Иммобиле вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Италии

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле оформил дубль в матче 23-го тура серии А против «Салернитаны».

Таким образом, форвард забил свой 190-й и 191-й гол в чемпионате Италии и поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров турнира.

Иммобиле обошел Курта Хамрина (190 голов). Больше голов забили только Роберто Баджо (205), Антонио Ди Натале (209), Жозе Альтафини, Джузеппе Меацца (по 216), Гуннар Нордаль (225), Франческо Тотти (250) и Сильвио Пиола (274).