«Рома» с минимальным счетом обыграла «Верону»

«Рома» в матче 23-го тура чемпионата НХЛ обыграла «Верону» со счетом 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил Ола Сольбаккен.

После этого матча «Рома» с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Верона» с 17 очками — на 18-й строчке.