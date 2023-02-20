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«Рома» с минимальным счетом обыграла «Верону»

Сергей Разин
корреспондент
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19 февраля. «Рома» — «Верона» (1:0).
Фото AFP

«Рома» в матче 23-го тура чемпионата НХЛ обыграла «Верону» со счетом 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил Ола Сольбаккен.

После этого матча «Рома» с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Верона» с 17 очками — на 18-й строчке.

Италия. Серия А. 23-й тур
19 февр, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
1:0
Верона

ФК Верона
ФК Рома
серия А
0
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2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
4
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
5
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
6
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
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 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
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12
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 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
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18
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19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
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 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 0 : 2
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 1 : 2
18.02 20:00
Монца – Милан
 0 : 1
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 3 : 1
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 1 : 2
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 1 : 1
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 0 : 2
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 0 : 2
19.02 22:45
Рома – Верона
 1 : 0
20.02 22:45
Торино – Кремонезе
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Наполи

 18
Лаутаро Мартинес

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Интер

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Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

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П
Хвича Кварацхелия

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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Жерар Деулофеу

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Удинезе

 6
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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Себастьяно Луперто

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Эмполи

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