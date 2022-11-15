Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 07:24

«Лацио» намерен продлить контракт с Фелипе Андерсоном

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Лацио» планирует продлить контракт с полузащитником Фелипе Андерсоном, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, президент римлян Клаудио Лотито и спортивный директор клуба Игли Таре в ближайшее время проведут переговоры с агентом 29-летнего бразильца.

Фелипе Андерсон выступает за «Лацио» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 21 матче.

Нынешний контракт футболиста действует до конца июля 2024 года.

Футбол
ФК Лацио
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Сент-Луис» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ, форвард Бучневич отдал две передачи
«Головин — творческая отдушина в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Генассамблея ООН проголосовала за проект резолюции о выплате Россией репараций Украине
Politico: заявление генерала Пентагона Милли о переговорах с Россией разгневало Киев
Путин подписал указ о службе иностранных граждан в российских Вооруженных силах
AP опубликовало фото привязанных к фонарным столбам жителей Херсона после прихода ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наполи» работает над продлением контракта со Спаллетти

Иммобиле — о травме бедра: «У меня много времени на восстановление, возможно, слишком много»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 13 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости