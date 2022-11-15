«Лацио» намерен продлить контракт с Фелипе Андерсоном

«Лацио» планирует продлить контракт с полузащитником Фелипе Андерсоном, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, президент римлян Клаудио Лотито и спортивный директор клуба Игли Таре в ближайшее время проведут переговоры с агентом 29-летнего бразильца.

Фелипе Андерсон выступает за «Лацио» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 21 матче.

Нынешний контракт футболиста действует до конца июля 2024 года.