Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Нападающий «Кротоне» стал жертвой расизма

08:39
Теги:

Нападающий «Кротоне» Симеон Нванкво подвергся расизму после матча 28-го тура серии А против «Болоньи» (2:3), сообщает Football Italia 21 марта.

Нигерийский футболист после игры опубликовал скриншоты переписки с одним из болельщиков, который его оскорблял в соцсетях.

«Давайте сделаем этого человека знаменитым», — сказал Нванкво в истории.

В нынешнем сезоне серии А Нванкво провел 28 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...