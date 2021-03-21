Нападающий «Кротоне» стал жертвой расизма
Нападающий «Кротоне» Симеон Нванкво подвергся расизму после матча 28-го тура серии А против «Болоньи» (2:3), сообщает Football Italia 21 марта.
Нигерийский футболист после игры опубликовал скриншоты переписки с одним из болельщиков, который его оскорблял в соцсетях.
«Давайте сделаем этого человека знаменитым», — сказал Нванкво в истории.
В нынешнем сезоне серии А Нванкво провел 28 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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