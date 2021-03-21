Нападающий «Кротоне» стал жертвой расизма

Нападающий «Кротоне» Симеон Нванкво подвергся расизму после матча 28-го тура серии А против «Болоньи» (2:3), сообщает Football Italia 21 марта.

Нигерийский футболист после игры опубликовал скриншоты переписки с одним из болельщиков, который его оскорблял в соцсетях.

«Давайте сделаем этого человека знаменитым», — сказал Нванкво в истории.

В нынешнем сезоне серии А Нванкво провел 28 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 2 голевые передачи.