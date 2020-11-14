Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Наингголан может продолжить карьеру в «Торино»

15:34
Теги:

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может перейти в «Торино», сообщает CalcioMercato.

По информации источника, представители туринского клуба планируют провести переговоры с руководством «Интера» в январе.

В сезоне-2020/21 Наингголан выходил на замену в четырех матчах «Интера», проведя на поле в общей сложности 41 минуту. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 32-летнего бельгийца в 10 миллионов евро.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир