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На призыв Роналду откликнулась бывшая сотрудница фастфуда, кормившая его бургерами

11:38
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На призыв нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду откликнулась женщина, которая угощала его в детстве бесплатными бургерами. Сам португалец в интервью ITV попросил откликнуться бывших работниц фастфуда, с которыми с тех пор никогда не виделся.

— Мы были немного голодны, — сказал Роналду. — Рядом был «Макдоналдс». Мы стучали в дверь и просили гамбургеры. Нас всегда встречали девушки, которые помогали с этим. Никогда их больше не видел. Я спрашивал у людей в Португалии, но тот «Макдоналдс» уже закрыт. Если это интервью поможет найти их, то я буду счастлив. Хочу пригласить их в Лиссабон или Турин на ужин, потому что я должен им отплатить.

После этого интервью на радиостанцию Renascenca позвонила женщина по имени Паула Лека. Она представилась одной из тех трех девушек, которые работали тогда в «Макдоналдсе».

— Ребята приходили к ресторану, и когда у нас оставались гамбургеры, менеджер разрешал нам отдавать их им, — рассказала Лека. — Одним из мальчиков был Роналду. Он, пожалуй, был самым робким из них. Это происходило почти каждый вечер каждую неделю. Вспоминаю это все до сих пор с улыбкой. Я уже рассказывала это своему сыну. Но он думал, что это выдумка. Потому что не мог представить, чтобы его мать когда-либо кормила Криштиану Роналду бургерами. Мой муж знал об этой истории. Потому что он иногда приходил ночью забирать меня с работы и тоже видел его. Забавно сейчас вернуться к этой давней истории. Это показывает, что Роналду благородный человек. По крайней мере, теперь люди знают, что это не выдумка. Конечно, я бы приняла его приглашение на ужин. Я хотела бы поблагодарить его. Думаю, нам есть что вспомнить.

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