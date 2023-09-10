Моуринью заинтересован в покупке хавбека «Фрайбурга» Шаллаи

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в команде полузащитника «Фрайбурга» Роланда Шаллаи, пишет Sport Bild.

По данным источника, специалист настаивает на покупке игрока в это трансферное окно. Уже начались соответствующие переговоры.

Хавбек выступает за «Фрайбург» с 2018 года. За это время он принял участие в 112 матчах бундеслиги, отметившись 18 голами и 10 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.