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Моуринью заинтересован в покупке хавбека «Фрайбурга» Шаллаи

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в команде полузащитника «Фрайбурга» Роланда Шаллаи, пишет Sport Bild.

По данным источника, специалист настаивает на покупке игрока в это трансферное окно. Уже начались соответствующие переговоры.

Хавбек выступает за «Фрайбург» с 2018 года. За это время он принял участие в 112 матчах бундеслиги, отметившись 18 голами и 10 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

ФК Рома
ФК Фрайбург
Жозе Моуринью
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