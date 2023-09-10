Тонали оценил игру сборной Италии в матче с Северной Македонией
Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали прокомментировал ничью в матче против Северной Македонии (1:1).
«Это точно не тот результат, с которым мы планировали вернуться домой. Мы разочарованы, но таков футбол — на международном уровне всегда сложно. Сейчас нам нужно прийти в себя и как можно лучше подготовиться к следующей игре», — цитирует игрока Sky Sport.
После трех матчей Италия занимает третью строчку в группе C, набрав четыре очка. Северная Македония набрала четыре очка в четырех матчах и находится на четвертом месте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|
2
|Милан
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|Ювентус
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|
4
|Лечче
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
5
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|
6
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
7
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
8
|Фиорентина
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Фрозиноне
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
10
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Торино
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|
12
|Дженоа
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
13
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
14
|Монца
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
15
|Лацио
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
16
|Салернитана
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
17
|Удинезе
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
18
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
19
|Кальяри
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Эмполи
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
Результаты / календарь
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38 тур
|16.09
|16:00
|
Ювентус – Лацио
|- : -
|16.09
|19:00
|
Интер – Милан
|- : -
|16.09
|21:45
|
Дженоа – Наполи
|- : -
|17.09
|13:30
|
Кальяри – Удинезе
|- : -
|17.09
|16:00
|
Фрозиноне – Сассуоло
|- : -
|17.09
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|17.09
|19:00
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
|17.09
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|18.09
|19:30
|
Салернитана – Торино
|- : -
|18.09
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|4
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|3
|П
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Федерико Димарко
Интер
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Фикайо Томори
Милан
|3
|0
|0
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