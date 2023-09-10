Камоцци считает, что в успехе Кварацхелии есть доля везения

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о том, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия номинирован на награду «Золотой мяч».

«Хвича — большой талант. Нет сомнений, что этот игрок заслужил своим отношением к делу все то, что он сейчас имеет. Но надо понимать, что в успехе Кварацхелии есть определенная доля везения: удачный выбор команды, подходящий тренер, левый вингер Инсинье ушел из клуба и эта позиция была свободна. Кварацхелия отлично воспользовался всеми этими шансами и заслужил топ-30 «Золотого мяча», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. Всего 22-летний грузинский футболист провел 45 матчей за неаполитанцев, в которых забил 14 голов и отметился 18 результативными передачами.

Церемония вручения «Золотого мяча» — 2023 пройдет в Париже 30 октября.