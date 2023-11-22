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Моуринью – о критике его работы в «Роме»: «Радость для псевдоболельщиков и псевдоинтеллектуалов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что его команду слишком часто критикуют.

«Рому» слишком часто критикуют? Да-да, ее слишком критикуют, как и Моуринью. Небольшой пример: наш путь в финал Лиги Европы был легким (смеется). Посмотрите, как играют «Зальцбург», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд» и «Байер».

Если бы это был другой тренер в другом клубе, то история была бы совершенной иной. Для меня это не проблема, это сопровождало меня на протяжении всей карьеры. Но я думаю, что это проблема для «Ромы», потому что клуб заслуживает большего. И проблема для наших болельщиков, которые заслуживают большего. Но это радость для псевдоболельщиков и псевдоинтеллектуалов», – приводит слова Моуринью журналист Джанлука Ди Марцио.

60-летний португалец возглавляет «Рому» с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 римляне стали победителями Лиги Европы.

В текущем розыгрыше итальянской серии А «Рома» с 18 очками занимает седьмое место в турнирной таблице после 12 туров.

 

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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 Фиорентина 12 6 2 4 20-16 20
6
 Аталанта 12 6 2 4 20-11 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
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