Скамакка стал игроком «Аталанты»

Форвард «Вест Хэма» Джанлука Скамакка стал игроком «Аталанты», сообщает пресс-служба клуба.

По данным Transfermarkt, итальянцы заплатили за игрока 25 миллионов евро. Его контракт рассчитан на четыре года.

24-летний Скамакка выступал за «Вест Хэм» с июля 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 27 матчей за «молотобойцев» во всех турнирах, забив 8 мячей.

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