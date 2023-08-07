Скамакка стал игроком «Аталанты»
Форвард «Вест Хэма» Джанлука Скамакка стал игроком «Аталанты», сообщает пресс-служба клуба.
По данным Transfermarkt, итальянцы заплатили за игрока 25 миллионов евро. Его контракт рассчитан на четыре года.
24-летний Скамакка выступал за «Вест Хэм» с июля 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 27 матчей за «молотобойцев» во всех турнирах, забив 8 мячей.
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16
|Лечче
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|0
|0-0
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17
|Верона
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|0-0
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18
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|0
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19
|Дженоа
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
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|19:30
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Сассуоло – Аталанта
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|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
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Удинезе – Ювентус
|- : -
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