«Монца» победила «Дженоа» благодаря голу Мальдини

«Монца» на выезде обыграла «Дженоа» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 3:2.

Гости забили два гола в первом тайме — отличились Маттео Пессина и Дани Мота. Хозяева сравняли счет во втором тайме благодаря голам Альберта Гудмундссона и Витиньи.

Победный мяч на 79-й минуте забил полузащитник «Монцы» Даниэль Мальдини, который вышел на замену за 4 минуты до этого.

«Монца» поднялась на десятое место в турнирной таблице серии А с 39 очками, «Дженоа» идет на 12-й строчке с 33 очками.