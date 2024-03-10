«Монца» победила «Дженоа» благодаря голу Мальдини
«Монца» на выезде обыграла «Дженоа» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 3:2.
Гости забили два гола в первом тайме — отличились Маттео Пессина и Дани Мота. Хозяева сравняли счет во втором тайме благодаря голам Альберта Гудмундссона и Витиньи.
Победный мяч на 79-й минуте забил полузащитник «Монцы» Даниэль Мальдини, который вышел на замену за 4 минуты до этого.
«Монца» поднялась на десятое место в турнирной таблице серии А с 39 очками, «Дженоа» идет на 12-й строчке с 33 очками.
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|28
|18
|5
|5
|52-32
|59
|
3
|Ювентус
|28
|17
|7
|4
|44-23
|58
|
4
|Болонья
|29
|15
|9
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|54
|
5
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|28
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|48
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|44
|
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|43
|
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|28
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|4
|12
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|40
|
10
|Монца
|28
|10
|9
|9
|31-36
|39
|
11
|Торино
|28
|9
|11
|8
|26-26
|38
|
12
|Дженоа
|28
|8
|9
|11
|31-36
|33
|
13
|Удинезе
|28
|4
|15
|9
|28-42
|27
|
14
|Верона
|28
|6
|8
|14
|25-36
|26
|
15
|Кальяри
|28
|6
|8
|14
|29-49
|26
|
16
|Лечче
|28
|5
|10
|13
|25-45
|25
|
17
|Эмполи
|29
|6
|7
|16
|22-43
|25
|
18
|Фрозиноне
|28
|6
|6
|16
|35-57
|24
|
19
|Сассуоло
|28
|6
|5
|17
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|
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|Салернитана
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|2
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|15.03
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|0 : 1
|16.03
|17:00
|
Монца – Кальяри
|- : -
|16.03
|17:00
|
Удинезе – Торино
|- : -
|16.03
|20:00
|
Салернитана – Лечче
|- : -
|16.03
|22:45
|
Фрозиноне – Лацио
|- : -
|17.03
|14:30
|
Ювентус – Дженоа
|- : -
|17.03
|17:00
|
Верона – Милан
|- : -
|17.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|- : -
|17.03
|20:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
|17.03
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
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Лаутаро Мартинес
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|
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Душан Влахович
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|П
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Милан
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|
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Рафаэл Леау
Милан
|7
|
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Уэстон Маккенни
Ювентус
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|И
|К
|Ж
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Антуан Макумбу
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|1
|3
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Лечче
|19
|1
|5
|
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|1
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