Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют украинского специалиста Андрея Шевченко во главе «Дженоа». В матче 14-го тура чемпионата Италии римская команда в гостях одержала победу над генуэзцами со счетом 2:0.

«Перед началом игры Андрей подарил мне бутылку красного вина, которое является традиционным подарком в английском футболе от тренера домашней команды, — приводит слова Моуринью DAZN. — Я также побеседовал с его помощником Мауро Тассотти. Рад за себя и разочарован за него, но однажды все изменится. Он будет рад за себя и разочарован за меня».

По мнению тренера, самое замечательное в том, что украинец влюблен в футбол и в должность тренера.

«Вы должны быть без ума от этого, чтобы выполнять эту работу, и Шевченко без ума от этого», — сказал он.

7 ноября генуэзский клуб объявил о назначении Шевченко на пост главного тренера. Контракт со специалистом рассчитан до 2024 года.

После 14 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Дженоа» с девятью очками располагается на 18-й позиции.