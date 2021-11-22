«Интер» нацелился на нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида

«Интер» интересуется форвардом «Лилля» Джонатаном Дэвидом, передает Telefoot.

По данным источника, миланцы следят за игроком с прошлого сезона. В скором времени «Интер» намерен отправить официальный запрос по трансферу футболиста.

Контракт 21-летнего канадца с «Лиллем» истекает летом 2025 года. Его трансферная стоимость — 35 миллионов евро. В 14 матчах лиги 1 в этом сезоне он забил 10 голов.