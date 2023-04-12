Моуринью хотел бы летом возглавить «ПСЖ»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью готов возглавить парижский клуб, сообщает журналист Адриен Гренье.
По данным источника, римляне не против ухода португальца, поэтому не собираются его удерживать в клубе.
Сообщалось, что Моуринью хотел бы возглавить «Челси», однако в клубе пока точно не знаю, кого хотели бы видеть на этом посту.
«ПСЖ» также рассматривает смену тренера в ближайшее время.
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|
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|
15
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|
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|6
|9
|14
|25-35
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|
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|29
|5
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|25-45
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|
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|10
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|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|- : -
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|- : -
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|- : -
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|16.04
|13:30
|
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|- : -
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
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|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
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|16.04
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|
Рома – Удинезе
|- : -
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Эмполи
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