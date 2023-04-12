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Семин: «Миранчуку лучше всего оставаться в Италии, он уже знает этот чемпионат»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Алексей уже зрелый футболист, сам определит, как дальше развивать свою карьеру. В «Торино» он хорошо играет, выходит в стартовом составе. Как руководство клуба поступит с ним — не знаю: будут выкупать или нет? Это их внутренняя кухня. Думаю, ему лучше всего оставаться в Италии, он уже знает этот чемпионат», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Миранчук выступает за «Торино» с августа 2022 года на правах аренды. Его действующее соглашение с «Аталантой» рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне чемпионата Италии россиянин провел за туринский клуб 22 матча, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-miranchuku-luchshe-vsego-ostavat-sya-v-italii-on-uzhe-znaet-e-tot-chempionat/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Юрий Семин
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