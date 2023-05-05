Мостовой: «Думаете, если Спаллетти сейчас уйдет в «Специю», он что-то с ней выиграет? Нет, конечно»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает о работе главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти.

«Я всегда к тренерской должности отношусь спокойно, потому что все равно главные лица — это футболисты. Понятно, что когда команда выигрывает, тренер выходит на передний план. Но почему Спаллетти с другими командами 10 лет ничего не выигрывал? Уйдет он сейчас в условную «Специю» — и что, думаете, он что-то с ней выиграет? Нет, конечно. Тем более, я помню сезоны «Наполи», когда у них еще Игуаин играл, они все время шли в лидерах и постоянно им чего-то не хватало. А здесь, видите, — когда-то это должно же было произойти», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

«Наполи» под руководством Спаллетти досрочно стал чемпионом Италии. 64-летний специалист также возглавлял такие итальянские команды, как «Венеция», «Сампдория», «Рома», «Удинезе» и другие. А с 2009 по 2014 год он был главным тренером «Зенита», который под его руководством стал двукратным чемпионом России.