Мостовой: «Моуринью в «Зените»? Да, будет больше шума, но что еще?»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что португальскому специалисту Жозе Моуринью нет смысла ехать работать в Россию.

«Моуринью уже взрослый человек. Смысл ему ехать в Россию, когда он уже отработал во всех европейских странах, где можно, и заработал много денег? Думаете, что-то новое произойдет, если он приедет, например, в «Зенит»? Да, будет больше шума, но что еще? «Зенит» выиграет еще раз чемпионат и все? Он привезет ворота другого размера? Правила-то одни и те же. Хайпа будет больше, да. Но мы и так сейчас за счет хайпа живем, кошмар», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» занимает 9-е место, набрав 29 очков в 20 матчах.