Миранчук сделал хет-трик в товарищеском матче. «Аталанта» выиграла со счетом 15:0

«Аталанта» провела товарищеский матч против малоизвестной команды «Рапрезентатива Валсериана». Команда серии А разгромила соперника со счетом 15:0.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле после перерыва. Он успел оформить хет-трик, отличившись на 50-й, 53-й и 69-й минутах встречи соответственно.

Отметим, что команда из Бергамо проводила первый контрольный матч после выхода из отпуска и начала подготовки к новому сезону.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 25 матчах команды, на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2024 года.