Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Кальяри»
Стали известны стартовые составы на матч «Кальяри» — «Аталанта» в 31-м туре серии А.
Начало матча — в 19.00 по московскому времени.
Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнет игру на скамейке запасных.
«Кальяри»: Скуффет, Оджелло, Доссена, Мина, Нандес, Сулемана, Дейола, Макумбу, Ористанио, Гаэтано, Шомуродов.
«Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Джимсити, Толои, Дзаппакоста, Хатебур, Эдерсон, Де Рон, Копмейнерс, Лукман, Скамакка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|30
|25
|4
|1
|73-14
|79
|
2
|Милан
|31
|21
|5
|5
|60-34
|68
|
3
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|44-24
|59
|
4
|Болонья
|31
|16
|10
|5
|45-25
|58
|
5
|Рома
|31
|16
|7
|8
|56-35
|55
|
6
|Аталанта
|29
|15
|5
|9
|54-32
|50
|
7
|Наполи
|31
|13
|9
|9
|48-38
|48
|
8
|Лацио
|31
|14
|4
|13
|37-34
|46
|
9
|Торино
|31
|11
|11
|9
|31-29
|44
|
10
|Фиорентина
|29
|12
|7
|10
|42-34
|43
|
11
|Монца
|31
|11
|9
|11
|34-41
|42
|
12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32-37
|35
|
13
|Лечче
|31
|6
|11
|14
|26-48
|29
|
14
|Удинезе
|30
|4
|16
|10
|29-45
|28
|
15
|Эмполи
|31
|7
|7
|17
|25-47
|28
|
16
|Верона
|30
|6
|9
|15
|27-40
|27
|
17
|Кальяри
|30
|6
|9
|15
|30-51
|27
|
18
|Фрозиноне
|31
|6
|8
|17
|38-61
|26
|
19
|Сассуоло
|31
|6
|7
|18
|36-59
|25
|
20
|Салернитана
|31
|2
|9
|20
|25-64
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.04
|21:45
|
Салернитана – Сассуоло
|2 : 2
|6.04
|16:00
|
Милан – Лечче
|3 : 0
|6.04
|19:00
|
Рома – Лацио
|1 : 0
|6.04
|21:45
|
Эмполи – Торино
|3 : 2
|7.04
|13:30
|
Фрозиноне – Болонья
|0 : 0
|7.04
|16:00
|
Монца – Наполи
|2 : 4
|7.04
|19:00
|
Кальяри – Аталанта
|- : -
|7.04
|19:00
|
Верона – Дженоа
|- : -
|7.04
|21:45
|
Ювентус – Фиорентина
|- : -
|8.04
|21:45
|
Удинезе – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Оливье Жиру
Милан
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|28
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|25
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|21
|1
|5
Новости