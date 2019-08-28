Мирча Луческу: «Фонсеку нельзя оценивать за то, что он сделал в «Шахтере», потому что все строилось на моей команде».

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о перспективах наставника «Ромы» Паулу Фонсеки. Именно он заменил румынского специалиста в «Шахтере» в 2016 году.

— В моем понимании Фонсека — неизвестная фигура как тренер, — цитирует Tuttomercatoweb Луческу. - В" Шахтере «он максимально использовал мою работу. Сейчас самое сложное — показать свои способности и создать в «Роме» собственные идеи. Он должен создать выигрышную систему.

Он молод и имеет все необходимое для этого, но его нельзя оценивать за то, что он сделал в «Шахтере», потому что все строилось на моей команде, которая уже была дисциплинированной и знала, что делать.

Когда он начинал, пытался играть по-другому, но президент вмешался и сказал ему играть так, как я делал раньше. И это сработало. В «Роме» он должен воплощать свои идеи в жизнь с нуля.