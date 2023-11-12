«Наполи» проиграл аутсайдеру серии А «Эмполи»

«Наполи» дома проиграл «Эмполи» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Единственный гол забил полузащитник Виктор Коваленко на 90+1-й минуте.

«Наполи» занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 21 очко. «Эмполи» поднялся с 19-й строчки на 17-ю (10).