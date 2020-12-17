Издание La Gazzetta dello Sport выставила оценки футболистам по итогам матча 12-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Аталанта» (1:1).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропустил четыре матча команды из-за коронавируса и вышел на поле во втором тайме, на 71-й минуте. Результативными действиями он отметиться не сумел и получил оценку 5.

Это худший показатель в этой встрече. Вместе с россиянином такой оценки удостоилась звезда «Юве» Криштиану Роналду.

Лучшими в составе туринцев стали Родриго Бентанкур и Войцех Щенсны (оценка — 7,5 баллов), у команды из Бергамо — Пьерлуиджи Голлини (8).