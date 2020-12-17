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Миранчук и Роналду — худшие игроки матча «Ювентус» — «Аталанта»

13:58
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта» Издание La Gazzetta dello Sport выставила оценки футболистам матча «Ювентус» — «Аталанта».
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
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Издание La Gazzetta dello Sport выставила оценки футболистам по итогам матча 12-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Аталанта» (1:1).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропустил четыре матча команды из-за коронавируса и вышел на поле во втором тайме, на 71-й минуте. Результативными действиями он отметиться не сумел и получил оценку 5.

Это худший показатель в этой встрече. Вместе с россиянином такой оценки удостоилась звезда «Юве» Криштиану Роналду.

Лучшими в составе туринцев стали Родриго Бентанкур и Войцех Щенсны (оценка — 7,5 баллов), у команды из Бергамо — Пьерлуиджи Голлини (8).

Издание La Gazzetta dello Sport выставила оценки футболистам матча "Ювентус" - "Аталанта".
Издание La Gazzetta dello Sport выставила оценки футболистам матча «Ювентус» — «Аталанта».

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