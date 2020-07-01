Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прокомментировал свой переход в «Барселону».

— «Барселона» — один из лучших клубов мира, выступать за такую команду — высшее достижение для любого игрока, — цитирует Sport.es Пьянича. — Сбывается моя мечта. Я счастлив, горжусь не только собой, но и родителями и всей Боснией. Никогда не забуду, откуда я родом.

Пьянич присоединится к «Барселоне» по окончании сезона-2019/20. В сезоне-2019/20 30-летний босниец провел за «Ювентус» 37 матчей, на его счету 3 гола и 5 результативных передач.