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Милота дня. Криштиану Роналду с дочерью

21:20

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал видео со своей дочерью Аланой Мартиной в Twitter.


— Как я могу не влюбиться в мою милую принцессу?, — написал португалец.

Алана Мартина — совместная дочь Роналду и его возлюбленной Джорджины Родригес. Девочка родилась 12 ноября 2017 года.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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