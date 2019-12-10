Милота дня. Криштиану Роналду с дочерью

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал видео со своей дочерью Аланой Мартиной в Twitter.

How can i not fall in love with my sweet princess ?! ?? ?? pic.twitter.com/KKUCVJB1D2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 10, 2019





— Как я могу не влюбиться в мою милую принцессу?, — написал португалец.

Алана Мартина — совместная дочь Роналду и его возлюбленной Джорджины Родригес. Девочка родилась 12 ноября 2017 года.

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