Милота дня. Криштиану Роналду с дочерью
21:20
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал видео со своей дочерью Аланой Мартиной в Twitter.
How can i not fall in love with my sweet princess ?! ?? ?? pic.twitter.com/KKUCVJB1D2— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 10, 2019
— Как я могу не влюбиться в мою милую принцессу?, — написал португалец.
Алана Мартина — совместная дочь Роналду и его возлюбленной Джорджины Родригес. Девочка родилась 12 ноября 2017 года.
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