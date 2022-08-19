«Аталанта» интересуется защитником «Тоттенхэма» Регилоном

«Аталанта» интересуется защитником «Тоттенхэма» Серхио Регилоном. Главный тренер лондонцев Антони Конте не рассчитывает на 25-летнего игрока в этом сезоне, сообщает журналист Николо Скира.

Регилон — воспитанник «Реала», он перешел в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года. Сумма сделки составила 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за английскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.