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Сегодня, 13:05

«Аталанта» интересуется защитником «Тоттенхэма» Регилоном

Иван Шитик
Корреспондент
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«Аталанта» интересуется защитником «Тоттенхэма» Серхио Регилоном. Главный тренер лондонцев Антони Конте не рассчитывает на 25-летнего игрока в этом сезоне, сообщает журналист Николо Скира.

Регилон — воспитанник «Реала», он перешел в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года. Сумма сделки составила 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за английскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

ФК Аталанта
ФК Тоттенхэм Хотспур
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