Милик успешно прошел медицинские тесты в «Роме»

Медицинские тесты показали, что у нападающего Аркадиуша Милика нет проблем с последствиями травм и нет препятствий для его трансфера из «Наполи» в «Рому», сообщает Sport Mediaset.

В пятницу, 18 сентября, в одной из швейцарских клиник Милик прошел тесты, показавшие, что его травмы не имели последствий и к его физическому состоянию нет претензий.

В тот же день польский форвард вылетел в Рим, где в субботу завершит медицинское обследование и подпишет контракт с «Ромой». По сообщениям СМИ, он уже согласовал пятилетний контракт с ежегодной зарплатой 6 миллионов евро.

Предполагается, что «Рома» арендует 26-летнего нападающего на сезон-2020/21, по окончании которого выкупит Милика за 28 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Милик провел за «Наполи» 35 матчей и забил 14 мячей.