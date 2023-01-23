«Милан» сделал предложение «Роме» по трансферу Дзаньоло

«Милан» сделал официальном предложение «Роме» по трансферу полузащитника Николо Дзаньоло, сообщает Sky Italia.

Миланский клуб готов взять 23-летнего игрока в аренду до конца сезона с последующей опцией выкупа.

«Милан» готов заплатить за аренду 2 миллиона, за полноценный трансфер — 20 миллионов.

Ранее «Тоттенхэм» предлагал 5 миллионов за аренду и те же 20 — за трансфер. «Рома» хочет получить в общей сложности 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Рому».