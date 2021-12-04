«Милан» обыграл «Салернитану» и вышел на первое место в серии А
«Милан» победил «Салернитану» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Голы забивали Франк Кессье и Алексис Салемакерс. «Милан» набрал 38 очков и на данный момент вышел на первое место. Вторым идет «Наполи» — 36 очков и матч в запасе. «Салернитана» на последнем, 20-м месте — восемь очков.
В следующем туре «Салернитана» на выезде сыграет с «Фиорентиной», а «Милан» — с «Удинезе».
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