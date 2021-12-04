Шевченко — о матче с «Юве»: «Великая команда, они быстро забывает поражения»
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий матч с «Ювентусом».
«Я знал перед приездом сюда, учитывая сложный график турнира, какие трудности меня ожидают. Но не был готов к такому количеству травм, которые так сильно на нас повлияют. «Юве» — это всегда «Юве», великая команда, в которой много чемпионов и важных игроков. Они быстро забывает поражения. У них много качественных игроков, и Аллегри — отличный тренер. Он мотиватор, умеющий хорошо управлять группой», — приводит слова Шевченко официальный сайт «Дженоа».
1-го декабря команда из города Генуя с разгромным счетом проиграла «Милану» (0:3) в 15-м туре чемпионата Италии. «Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице серии А, набрав 10 очков.
В воскресенье, 5 декабре, команда Шевченко сыграет с «Ювентусом». Начало — в 22:45 по московскому времени.
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