«Милан» рассматривает возможную покупку топ-бомбардира чемпионата Португалии Тареми

«Милан» интересуется форвардом «Порту» Мехди Тареми, который в минувшем сезоне стал топ-бомбардиром чемпионата Португалии. Он забил 22 мяча в 33 матчах за команду.

По данным источника, «Милан» рассматривает покупку Тареми, как запасной вариант, в случае, если не участятся осуществить переход нападающего Маркуса Тюрама, который является приоритетным для миланцев.

Португальский клуб не хочет расставаться с 30-летним футболистом. Его контракт с «Порту» истекает летом 2024 года.