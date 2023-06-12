Мостовой рассказал, есть ли закономерность в поражениях итальянских клубов в трех финалах еврокубков

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о поражениях итальянских клубов во всех трех финалах еврокубков в сезоне-2022/23.

«Безусловно, это совпадение. Тут еще нужно добавить, что молодежная сборная Италии проиграла Уругваю в финале молодежного чемпионата мира. Это уже четвертое поражение итальянцев в решающем матче за последнее время. Если кто-то скажет, что этому есть разумное объяснение, то я, конечно, послушаю, но никогда не соглашусь. В Лиге чемпионов «Интер» не заслуживал поражения, но проиграл «Манчестер Сити». «Рома» уступила «Севилье» в Лиге Европы только в серии пенальти. «Фиорентина» в Лиге конференций вообще играла лучше «Вест Хэма», но пропустила на последних минутах» — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Ранее «Интер» уступил в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» (0:1), «Рома» потерпела поражение от «Севильи» в решающем матче Лиги Европы, (1:1, по пенальти — 1:4), а «Фиорентина» в рамках Лиги конференций проиграла «Вест Хэму» (1:2).