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«Милан» проявляет интерес к 21-летнему форварду «Реймса» Балогану — он лидер бомбардирской гонки лиги 1

Руслан Минаев
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«Милан» проявляет интерес к форварду «Реймса» Фоларину Балогану, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «россонери» давно следят за 21-летним нападающим — со времен выступления за вторую команду «Арсенала», которому принадлежит игрок. Контракт нападающего с «канонирами» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Балогана в 14 миллионов евро.

В этом сезоне на счету форварда 21 матча за «Реймс» во всех турнирах, 15 голов и 2 результативные передачи.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Милан
ФК Реймс
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
4
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
5
 Лацио 21 11 6 4 37-17 39
6
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Монца 21 7 5 9 27-30 26
11
 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
12
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
13
 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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38 тур
10.02 22:45
Милан – Торино
 1 : 0
11.02 17:00
Эмполи – Специя
 - : -
11.02 20:00
Лечче – Рома
 - : -
11.02 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 - : -
12.02 17:00
Болонья – Монца
 - : -
12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
 - : -
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Верона – Салернитана
 - : -
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Сампдория – Интер
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Наполи

 16
Адемола Лукман

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 11 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 19 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
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