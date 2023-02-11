«Милан» проявляет интерес к 21-летнему форварду «Реймса» Балогану — он лидер бомбардирской гонки лиги 1

«Милан» проявляет интерес к форварду «Реймса» Фоларину Балогану, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «россонери» давно следят за 21-летним нападающим — со времен выступления за вторую команду «Арсенала», которому принадлежит игрок. Контракт нападающего с «канонирами» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Балогана в 14 миллионов евро.

В этом сезоне на счету форварда 21 матча за «Реймс» во всех турнирах, 15 голов и 2 результативные передачи.