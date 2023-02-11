Кварацхелия — один из лидеров топ-5 европейских лиг по ударам после перехвата

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия стал одним из лидеров среди топ-5 европейских лиг по ударам сразу после перехвата. На счету грузина 8 ударов.

Такой показатель у полузащитника «Хоффенхайма» Кристофа Баумгартнера и хавбека «Герты» Доди Лукебакио.

В этом сезоне Кварацхелия провел за «Наполи» 22 матча, забил 10 голов и отдал 14 результативных передач.