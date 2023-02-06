«Милан» проиграл четыре матча подряд впервые за 6 лет

«Милан» в матче 21-го тура чемпионата Италии уступил «Интеру» (0:1).

Таким образом, миланцы потерпели четыре поражения подряд впервые за 6 лет. Последний раз такое случилось январе-феврале 2017 года, когда командой руководил Винченцо Монтелла.

«Милан» продлил серию без побед в серии А до пяти матчей и с 38 очками расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Интер» с 43 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующего «Наполи» на 13 очков.