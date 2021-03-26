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«Милан» предложил Калабрии контракт до 2026 года

09:35
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Защитник «Милана» Давиде Калабрия начал переговоры с клубом о продлении контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 24-летний итальянец зарабатывает менее 1 миллиона евро в год и хотел бы удвоить зарплату. Миланцы сделали первое предложение в 1,6 миллиона евро за сезон и контракт до 2026 гола.

В текущем сезоне Калабрия провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Текущий контракт игрока действует до лета 2022 года.

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