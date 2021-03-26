«Торино» отказался продавать защитника «Ливерпулю» за 20 миллионов евро

«Торино» отклонил предложение «Ливерпуля» по защитнику Уилфриду Синго, сообщает Tuttosport.

По информации источника, итальянский клуб не согласился продавать 20-летнего ивуарийца за 20 миллионов евро. Сообщается, что сам футболист заинтересован в переходе в «Милан».

В сезоне-2020/21 Синго провел 23 матча за «Торино», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.