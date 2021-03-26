«Торино» отказался продавать защитника «Ливерпулю» за 20 миллионов евро
07:43
«Торино» отклонил предложение «Ливерпуля» по защитнику Уилфриду Синго, сообщает Tuttosport.
По информации источника, итальянский клуб не согласился продавать 20-летнего ивуарийца за 20 миллионов евро. Сообщается, что сам футболист заинтересован в переходе в «Милан».
В сезоне-2020/21 Синго провел 23 матча за «Торино», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/torino/2021/03/25-80239643/calciomercato_torino_liverpool_su_bremer_e_singo_ma_il_milan_
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