«Манчестер Сити» и «Барселона» интересуются Рабьо
11:35
Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо привлек интерес «Манчестер Сити» и «Барселоны», сообщает Calciomercato.
По информации источника, оба клуба рассматривают кандидатуру 25-летнего француза на случай, если его нынешний клуб примет решение о продаже игрока в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Рабьо провел 35 матчей за «Ювентус», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/juve-le-cessioni-per-un-colpo-in-mezzo-la-premier-chiama-ramsey--81665
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