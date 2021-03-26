«Манчестер Сити» и «Барселона» интересуются Рабьо

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо привлек интерес «Манчестер Сити» и «Барселоны», сообщает Calciomercato.

По информации источника, оба клуба рассматривают кандидатуру 25-летнего француза на случай, если его нынешний клуб примет решение о продаже игрока в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Рабьо провел 35 матчей за «Ювентус», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.