«Милан» подписал 16-летнего полузащитника сборной Швеции

«Милан» выкупил Лукаса Бьерклунда у «Мальме», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Игрок является капитаном юношеской команды «Мальме» и игроком сборной Швеции U-17.

Атакующий полузащитник сыграл шесть матчей за шведскую команду, записав на свой счет 3 гола. Им интересовались «Интер», «Болонья» и «Удинезе», однако «Милан» опередил конкурентов.

После 31-го тура в чемпионате Италии «Милан» занимает седьмое место, имея в своем активе 49 очков. Клуб дошел до полуфинала национального кубка, пропустив в следующую стадию «Ювентус» из-за правила гостевого гола.