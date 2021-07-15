«Милан» отказался продавать Тео Эрнандеса в «ПСЖ» за 40 миллионов евро

«Милан» отклонил предложение «ПСЖ» по защитнику Тео Эрнандесу, сообщает Tuttosport.

По информации источника, «россонери» отказались продавать 23-летнего француза парижанам за 40 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Эрнандес провел 45 матчей за «Милан», на его счету 8 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.