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«Милан» отказался продавать Тео Эрнандеса в «ПСЖ» за 40 миллионов евро

11:26
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«Милан» отклонил предложение «ПСЖ» по защитнику Тео Эрнандесу, сообщает Tuttosport.

По информации источника, «россонери» отказались продавать 23-летнего француза парижанам за 40 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Эрнандес провел 45 матчей за «Милан», на его счету 8 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.tuttosport.com/news/calcio/calciomercato/2021/07/14-83589434/milan_il_pg_e_insaziabile_ci_prova_per_theo_hernandez

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Иван Торопцев все материалы автора

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