«Милан» одержал вторую победу подряд в чемпионате Италии

«Милан» в гостях победил «Кротоне» в матче 2-го тура чемпионата Италии — 2:0.

В составе гостей отличились полузащитники Франк Кессье и Браим Диас. «Россонери» стартовали в чемпионате с двух побед подряд (в 1-м туре «Милан» победил «Болонью» (2:0).

Чемпионат Италии. Серия А

2-й тур

«Кротоне» — «Милан» — 0:2 (0:1)

Голы: Кессье, 45+2 — с пенальти (0:1). Диас, 50 (0:2).

«Кротоне»: Кордац, Марроне, Магальян, Педру Перейра (Реца, 72), Големич, Чигарини, Молина (Рисполи, 83), Дзанеллато (Эдуарду Энрике, 46), Сими, Дрэгуш (Вулич, 72), Мессиас.

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Калабрия, Эрнандез, Габбиа, Хакан Чалханоглу (Крунич, 83), Кессье, Диас (Леан, 83), Тонали (Беннасер, 63), Ребич (Коломбо, 58), Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 63).

Предупреждения: Марроне, 45+2. Габбиа, 63. Эрнандез, 78. Леан, 90+3.

Судья: Пайретто (Италия).

27 сентября. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».