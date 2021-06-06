Роналду отметил день рождения своих детей
6 июня 2021, 01:05
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram.
Португальский нападающий отметил четырехлетие своих детей — Матео и Евы.
«Мои поздравления, любимые», — написал Роналду.
В июне 2017 года у Роналду появились близнецы от суррогатной матери. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший и дочь Алана Мартина от его невестки Джорджины Родригес.
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