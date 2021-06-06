Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Роналду отметил день рождения своих детей

6 июня 2021, 01:05
Теги:

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram.

Португальский нападающий отметил четырехлетие своих детей — Матео и Евы.

«Мои поздравления, любимые», — написал Роналду.

В июне 2017 года у Роналду появились близнецы от суррогатной матери. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший и дочь Алана Мартина от его невестки Джорджины Родригес.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Агент рассказал, почему Мирзов остается в «Спартаке»
Присяжные оправдали подозреваемого в убийстве студентки МГИМО сына экс-чиновника
Камера в поезде сняла смертельное столкновение с авто в Подмосковье
Какие знаки зодиака встретят любовь летом 2021 года

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд