Роналду отметил день рождения своих детей

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram.

Португальский нападающий отметил четырехлетие своих детей — Матео и Евы.

«Мои поздравления, любимые», — написал Роналду.

В июне 2017 года у Роналду появились близнецы от суррогатной матери. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший и дочь Алана Мартина от его невестки Джорджины Родригес.