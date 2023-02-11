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«Милан» не продвинулся в переговорах с Леау о продлении контракта

Руслан Минаев
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«Милан» не продвинулся в переговорах с нападающим Рафаэлом Леау о продлении контракта. Об этом рассказал директор клуба Паоло Мальдини.

«Мы работаем над продлением Леау. Находимся в той же точке, сейчас не лучшее время думать о подписании нового соглашения.

Несколько встреч [с агентами игрока] назначены, но это можно спокойной обсудить по видеосвязи", — цитирует Мальдини инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение вингера с миланской командой рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что португальцу планируют предложить новый контракт сроком до 2027 года с зарплатой 7 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне на счету 23-летнего футболиста 9 голов и 9 результативных передач в 29 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Паоло Мальдини
Футбол
ФК Милан
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