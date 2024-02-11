Дзенои — о Миранчуке: «В том, что «Аталанта» борется за место в Лиге чемпионов, есть его большая заслуга»

Бывший игрок «Аталанты» Кристиан Дзенои отреагировал на признание российского полузащитника Алексея Миранчука лучшим игроком команды из Бергамо в январе.

«Полностью разделяю мнение, что Миранчук лучший игрок «Аталанты» в январе. В очень нужный момент он смог стать одним из лидеров команды и сильно ей помогает. Рассчитываю, что и сегодня в игре с «Дженоа» он сможет себя проявить. В том, что «Аталанта» борется за место в Лиге чемпионов, есть его большая заслуга», — цитирует Дзенои «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне Миранчук провел 19 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Контракт 28-летнего футболиста с итальянской командой рассчитан до лета 2025 года.

На данный момент «Аталанта» занимает 4-е место в турнирной таблице серии А, набрав 39 очков за 22 тура.