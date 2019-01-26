"Милан" - "Наполи": видеотрансляция матча - в 22.30

В матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 26 января, "Милан" принимает "Наполи".

"Милан" с 34 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. У "Наполи" 47 очков и вторая позиция.

Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 3.31, ничья - 3.34, победа гостей - 2.28.

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Милан" – "Наполи" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.45 (время московское).

"Милан" – "Наполи": чемпионат Италии по футболу, серия А, 21-й тур, 26 января 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 22.30 (мск)

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица серии А, календарь и результаты матчей