«Милан» может вернуться к тренировкам 7-8 мая

«Милан» возобновит тренировки к следующей пятнице, сообщает Tuttomercatoweb.

Клубы серии А могут вернуться к тренировкам 4 мая после того, как правительство Италии дало разрешение на спортивным командам. Тем не менее, «Милан» хочет сначала проверить игроков на коронавирус.

На данный момент тренировки на базе клуба ограничены индивидуальными занятиями на открытом воздухе.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 526 411 человек. Зафиксирован 246 482 летальных исхода от инфекции, вылечилось 1 131 329 человек. В Италии 210 717 заболевших, 28 884 умерших и 81 654 выздоровевших.