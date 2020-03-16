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«Милан» может подписать Мерета или Сиригу из-за возможного ухода Доннаруммы

21:51
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«Милан» ищет нового вратаря в связи с возможным уходом Джанлуиджи Доннаруммы, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Tuttosport, росснери могут подписать голкипера «Наполи» Алекса Мерета или вратаря «Торино» Сальваторе Сиригу. Контракт Доннаруммы истекает летом 2021 года, и стороны пока не договорились о его продлении. Ранее сообщалось, что голкипер может покинуть команду уже в нынешнем году.

21-летний Джанлуиджи Доннарумма провел 26 матчей за «Милан» и пропустил 33 мяча, 10 раз отыграв «на ноль».

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