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«Милан» может быть продан за 960 миллионов евро

12:23
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У «Милана» снова может смениться владелец. Как сообщает La Repubblica, компания Elliott Management, управляющая «Миланом», ведет переговоры о продаже клуба бизнесмену Бернару Арно за 960 миллионов евро.

Эта сумма ниже первоначально запрашиваемых 1,2 миллиарда евро. Но Elliott Management, которой не был интересен бизнес в футболе, хочет избавиться от оказавшегося в ее руках актива после банкротства предыдущего владельца. Сделка может быть завершена до конца этого года.

По данным источника, Арно хочет видеть во главе «Милана» Массимилиано Аллегри, который работал в клубе с 2010 по 2014 год, а в последнее время возглавлял «Ювентус». Сейчас он без клуба.

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